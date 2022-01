WWE: Non c’è fiducia in Finn Balor, ma la dirigenza non vuole che vada in AEW (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nei giorni scorsi vi avevamo riportato che la WWE aveva dato a Finn Balor un ruolo molto simile a quello mantenuto da Jeff Hardy prima del suo licenziamento. Questo perché, secondo una fonte interna, il wrestler irlandese non è visto come un top player all’interno della federazione da Vince McMahon. Però rimane la paura AEW Secondo la stessa fonte, Finn Balor non ha mai goduto e non gode di fiducia da parte del Chairman della WWE. Neanche quando gli è stato assegnato il titolo Universale aveva il favore della dirigenza: su di lui investiva tanto Triple H, ma aveva poco supporto da parte degli altri dirigenti. Nonostante ciò, la WWE non lo licenzierà perché ha “paura” che possa firmare poi per la AEW: ritengono infatti che sia un personaggio molto noto in America e sarebbe ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nei giorni scorsi vi avevamo riportato che la WWE aveva dato aun ruolo molto simile a quello mantenuto da Jeff Hardy prima del suo licenziamento. Questo perché, secondo una fonte interna, il wrestler irlandese non è visto come un top player all’interno della federazione da Vince McMahon. Però rimane la paura AEW Secondo la stessa fonte,non ha mai goduto e non gode dida parte del Chairman della WWE. Neanche quando gli è stato assegnato il titolo Universale aveva il favore della: su di lui investiva tanto Triple H, ma aveva poco supporto da parte degli altri dirigenti. Nonostante ciò, la WWE non lo licenzierà perché ha “paura” che possa firmare poi per la AEW: ritengono infatti che sia un personaggio molto noto in America e sarebbe ...

