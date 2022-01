Soccorre un motociclista davanti a casa, condannata a due mesi. “Era in quarantena” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen — Ancora orrori da burocrazia pandemica: processata come il peggiore dei criminali per aver soccorso un motociclista vittima di un incidente mentre era in isolamento per positività al Covid. E’ successo a Maristella Scarmignan, 56enne di Ospedaletto Euganeo (Padova) che si è vista arrivare una condanna a due mesi di arresto — pena poi sostituita da una multa di 4.500 euro. Secondo i carabinieri che l’hanno denunciata, la donna avrebbe dovuto limitarsi a chiamare i soccorsi, senza precipitarsi in strada per capire l’entità dei danni subiti dal conducente. Con tanti saluti all’omissione di soccorso. Soccorre un motociclista, condannata a due mesi Secondo quanto riportato dal Mattino di Padova, i fatti sono avvenuti il 23 aprile 2020, in pieno lockdown. Intorno alle 14 la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen — Ancora orrori da burocrazia pandemica: processata come il peggiore dei criminali per aver soccorso unvittima di un incidente mentre era in isolamento per positività al Covid. E’ successo a Maristella Scarmignan, 56enne di Ospedaletto Euganeo (Padova) che si è vista arrivare una condanna a duedi arresto — pena poi sostituita da una multa di 4.500 euro. Secondo i carabinieri che l’hanno denunciata, la donna avrebbe dovuto limitarsi a chiamare i soccorsi, senza precipitarsi in strada per capire l’entità dei danni subiti dal conducente. Con tanti saluti all’omissione di soccorso.una dueSecondo quanto riportato dal Mattino di Padova, i fatti sono avvenuti il 23 aprile 2020, in pieno lockdown. Intorno alle 14 la ...

