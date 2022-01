Si è spento a 102 anni, Sergio Lepri, storico direttore dell’Ansa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha guidato la celebre agenzia di stampa per quai 30 anni Si è spento a 102 anni Sergio Lepri, storico direttore della agenzia ANSA che ha guidato per una vita, per per quasi 30 anni, dal 1962 al 1990. Sergio Lepri era nato a Firenze il 24 settembre 1919. Dopo l’ingresso nella Resistenza con l’adesione al Partito d’azione e poi al Partito liberale diventa direttore e nella sua città del giornale clandestino del Partito liberale ‘L’opinione’. Muove i primi passi nel giornalismo puro prima di arrivare alla celebre agenzia di stampa italiana. Grazie all’esperienza prima come redattore del quotidiano La Nazione del popolo, organo del Comitato toscano di liberazione nazionale, poi come redattore capo del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha guidato la celebre agenzia di stampa per quai 30Si èa 102della agenzia ANSA che ha guidato per una vita, per per quasi 30, dal 1962 al 1990.era nato a Firenze il 24 settembre 1919. Dopo l’ingresso nella Resistenza con l’adesione al Partito d’azione e poi al Partito liberale diventae nella sua città del giornale clandestino del Partito liberale ‘L’opinione’. Muove i primi passi nel giornalismo puro prima di arrivare alla celebre agenzia di stampa italiana. Grazie all’esperienza prima come redattore del quotidiano La Nazione del popolo, organo del Comitato toscano di liberazione nazionale, poi come redattore capo del ...

