Sergio Lepri | morto l’ex direttore dell’Ansa | con lui divenne la quarta agenzia al mondo Aveva 102 anni

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non voglio capire per chi voti da quello che scrivi”, diceva a tutti al momento dell’assunzione. I suoi colleghi lo ricordano così: sempre disponibile ma granitico nelle sue integrità. Il pluralismo prima di tutto e il giornalismo come – preziosa – occasione per essere imparziali. All’università fece una tesi sull’estetica di Benedetto Croce. Il suo relatore restò perplesso: “Lei l’ha distrutta”, gli disse, “senza costruirne una sua”. “Mi lasci tempo” rispose, “ho solo vent’”. È partito da lì e ha attraversato la storia del giornalismo italiano. È, 102, storico, che ha guidato per quasi 30, dal 1962 al 1990. Iniziò dirigendo il giornale clandestino L’Opinione del Partito ...