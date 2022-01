Sci, oro in gigante per Giada d’Antonio e in slalom per Alessandro Quaranta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Comitato campano è primo all’Appennino Cup, a Campo Felice la squadra campana conquista 10 podi e numerosi piazzamenti. A Roccaraso gli Under 12 nello slalom di qualificazione al Criterium nazionale. Sono 52 gli atleti del nostro comitato che, hanno portato alla vittoria il Comitato Campano nella due giorni dell’ dell’Appennino Cup di sci alpino under 16, Leggi su 2anews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Comitato campano è primo all’Appennino Cup, a Campo Felice la squadra campana conquista 10 podi e numerosi piazzamenti. A Roccaraso gli Under 12 nellodi qualificazione al Criterium nazionale. Sono 52 gli atleti del nostro comitato che, hanno portato alla vittoria il Comitato Campano nella due giorni dell’ dell’Appennino Cup di sci alpino under 16,

superabileinail : #Scialpino: oro per Bertagnolli e Ravelli ai Mondiali di Lillehammer. Per l’Italia si tratta della sesta medaglia… - antonellaa262 : Il Comitato campano è primo all’Appennino Cup, a Campo Felice la squadra campana conquista 10 podi e numerosi piazz… - TgrRaiTrentino : Il trentino Giacomo Bertagnolli oro nello slalom gigante dei Mondiali paralimpici in Norvegia - DANI56 : RT @GDF: Sport invernali sci alpino paralimpico. Ai Campionati mondiali di Hafjell (Norvegia), Giacomo Bertagnolli, #FiammeGialle, conquist… - franconemarisa : RT @GDF: Sport invernali sci alpino paralimpico. Ai Campionati mondiali di Hafjell (Norvegia), Giacomo Bertagnolli, #FiammeGialle, conquist… -