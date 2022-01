Sanremo 2022: per i bookmaker Elisa è la favorita per la vittoria, superato il duo Mahmood-Blanco (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sanremo – Il giudizio di chi ha ascoltato in anteprima i brani è unanime. Elisa è l’attesa protagonista del Festival di Sanremo negli “spoiler” della critica a due settimane dal via alla 72/ma edizione. Il brano “O forse sei tu” passa in testa anche nelle scommesse sul vincitore 2022, dove era partita a quota 6,25 un passo indietro rispetto a Mahmood e Blanco. Ora Elisa è favorita a 4,50 su Planetwin365, davanti all’inedita coppia che con “Brividi” è seconda a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di Amici e ora a 9,50 (da 7,50). Passi avanti invece per La ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)– Il giudizio di chi ha ascoltato in anteprima i brani è unanime.è l’attesa protagonista del Festival dinegli “spoiler” della critica a due settimane dal via alla 72/ma edizione. Il brano “O forse sei tu” passa in testa anche nelle scommesse sul vincitore, dove era partita a quota 6,25 un passo indietro rispetto a. Oraa 4,50 su Planetwin365, davanti all’inedita coppia che con “Brividi” è seconda a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di Amici e ora a 9,50 (da 7,50). Passi avanti invece per La ...

