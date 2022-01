Roma, spari nella notte contro un’auto in sosta: paura nel quartiere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma. Non deve esser stata una bella sensazione quella avuta da un uomo di rientro alla sua auto, dopo una scoperta terrificante. Stava per entrare nell’automobile, quando ha notato qualcosa di strano proprio in corrispondenza del lunotto posteriore: un foro simile a quello di un proiettile. Immediatamente l’uomo ha segnalato l’avvenimento alla Polizia. Ha chiamato il 112 più o meno alle 10.30 del mattino da via Alberto Bergamini. Leggi anche: Roma, il giallo degli spari al Trullo: il punto delle indagini e l’obiettivo dell’agguato Una scoperta terrificante a Roma L’uomo, un incensurato residente nella zona, non poteva credere ai suoi occhi. Aveva lasciato la sua auto in sosta durante la notte all’altezza dell’incrocio con via Tommaso Smith. I presentimenti dell’uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022). Non deve esser stata una bella sensazione quella avuta da un uomo di rientro alla sua auto, dopo una scoperta terrificante. Stava per entrare nell’automobile, quando ha notato qualcosa di strano proprio in corrispondenza del lunotto posteriore: un foro simile a quello di un proiettile. Immediatamente l’uomo ha segnalato l’avvenimento alla Polizia. Ha chiamato il 112 più o meno alle 10.30 del mattino da via Alberto Bergamini. Leggi anche:, il giallo deglial Trullo: il punto delle indagini e l’obiettivo dell’agguato Una scoperta terrificante aL’uomo, un incensurato residentezona, non poteva credere ai suoi occhi. Aveva lasciato la sua auto indurante laall’altezza dell’incrocio con via Tommaso Smith. I presentimenti dell’uomo ...

