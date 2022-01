Roma Lecce LIVE 0-1: l’Olimpico mormora per lo svantaggio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Roma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Lecce si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lecce 0-1 MOVIOLA 1?- Inizia il match dell’Olimpico. 8? – Prima fase di gara molto bloccata. La Roma controlla il pallone, ma il Lecce lascia pochi spazi per attaccare. 10? – Primo tiro della Roma. Carles Perez recupera palla dopo un errore di Barreca e serve Veretout, ma il francese spara fuori di molto. 12? – Ammonito Listkowski. Il polacco entra nettamente in ritardo su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1?- Inizia il match del. 8? – Prima fase di gara molto bloccata. Lacontrolla il pallone, ma illascia pochi spazi per attaccare. 10? – Primo tiro della. Carles Perez recupera palla dopo un errore di Barreca e serve Veretout, ma il francese spara fuori di molto. 12? – Ammonito Listkowski. Il polacco entra nettamente in ritardo su ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Solo un precedente con i salentini in Coppa Italia ?? L'ultimo #RomaLecce è stato anche l'ultimo incontro che abbi… - OfficialASRoma : Tutte le informazioni per chi verrà all'Olimpico per #RomaLecce ?? - DiMarzio : #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il… - ettorick : #Piazzapulita Formigli ?? un servo che mi provoca disturbi intestinali ?? mi guardo Zelig Roma Lecce - PizzulliA : Se stasera non guardi Roma-Lecce non sei nel Twitter calcio. Non faccio io le regole -