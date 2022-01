Omicron, picco di ricoveri e terapie intensive dal 23 gennaio: poi il calo. Ma nel Lazio tempi più lunghi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai manca davvero poco. Nel giro di qualche settimana - in media - l'intera Penisola avrà toccato il picco dei ricoveri, sia nei reparti di area medica, sia in quelli di . Le date da segnare sul ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai manca davvero poco. Nel giro di qualche settimana - in media - l'intera Penisola avrà toccato ildei, sia nei reparti di area medica, sia in quelli di . Le date da segnare sul ...

Advertising

Corriere : Lombardia, in terapia intensiva 7 su 10 non sono vaccinati. E iniziano i «morti di Omicron» - Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - TgLa7 : #Oms, picco Omicron vicino in Italia, azione governo giusta, scuole siano le ultime a chiudere - orloch314 : @noeurocefali @1nessuno100mil2 @istsupsan Faccia uno studio a smentita, fino a allora è vero. La Omicron viene dai… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, picco di ricoveri e #terapie intensive dal 23 gennaio: poi il calo. Ma nel Lazio tempi più lunghi https://t.co… -