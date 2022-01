“Non raggiungeremo mai l’immunità, dopo l’estate arriverà una variante più aggressiva”, dice Pregliasco (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il virologo milanese Fabrizio Pregliasco invita tutti a non abbassare la guardia: il peggio potrebbe ancora arrivare. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 188.797 unità. Da ieri 385 morti e 143.029 guariti. I casi attualmente positivi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il virologo milanese Fabrizioinvita tutti a non abbassare la guardia: il peggio potrebbe ancora arrivare. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 188.797 unità. Da ieri 385 morti e 143.029 guariti. I casi attualmente positivi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ONEinItalia : DYK che, in questo momento, la percentuale della popolazione africana vaccinata non supera il 10%. @Luna_Mercuri… - apogeonline : Con una mentalità di crescita capiremo che forse non raggiungeremo mai la cima della montagna, ma che salendo la vi… - PianetaIdee : RT @assoambiente: #Agenda2030 #SviluppoSostenibile: a che punto si trova l'Italia? La pandemia ha avuto un grave impatto sul raggiungimento… - grigiocemento : RT @Beaoh11: ????Vette altissime! Non raggiungeremo mai i tedeschi???? - lorenzhaus : RT @Beaoh11: ????Vette altissime! Non raggiungeremo mai i tedeschi???? -