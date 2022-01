Nella notte i no vax di nuovo a cimitero di Nembro | volantini e altre scritte sui muri

(Di giovedì 20 gennaio 2022). Dopo il raid di due settimane fa,tra mercoledì e giovedì i no vax sono tornati aldi. I negazionisti hanno diimbrattato iche delimitano il campo santo del paese, uno dei più colpiti in Italia dalla prima ondata della pandemia, e questa volta hanno pure lasciato all’interno e all’esterno del cancello alcuniin cui spiegano le loro teorie contro il Governo, definito “nazista”. “I morti Covid-19 qui sepolti uccisi da un governo nazista, bugiardo. assassino con protocolli criminali”, “Per loro rivendichiamo libertà e giustizia”: alcuni degli slogan che invece sono stati riportati sulle pareti con una bomboletta rossa, accompagnati dal simbolo dei no-vax, la “W” in un cerchio. ...

