Minacce a Draghi su canale Telegram No Vax, perquisito gestore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Minacce al presidente del Consiglio Mario Draghi, incitamento alla violenza, messaggi antisemiti e diffusione di teorie complottiste. Sono i contenuti di un canale Telegram No vax, l'ennesimo scoperto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022)al presidente del Consiglio Mario, incitamento alla violenza, messaggi antisemiti e diffusione di teorie complottiste. Sono i contenuti di unNo vax, l'ennesimo scoperto ...

Advertising

SkyTG24 : Minacce a Draghi su Telegram: perquisito a #Napoli l’amministratore di un canale No vax - Affaritaliani : Minacce a Draghi su canale Telegram No Vax, perquisito gestore - CAGLIARILIVEAPP : Messaggi d'odio No Vax su Telegram, minacce a Draghi e Biden - CAGLIARILIVEAPP : Messaggi d’odio No Vax su Telegram, minacce a Draghi e Biden - ninoBertolino : RT @Alessia_ing: Io ora posso denunciare draghi con cognizione di causa. Ho avuto l Omicron, non essendo vaccinata dovevo morire, secondo l… -