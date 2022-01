Longo | “Il Benevento è in salute e gioca bene | è tra le migliori del campionato”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlessandria – L’ultima partita è data 19 dicembre 2021, sconfitta casalinga contro il Parma (0-2). Dopo oltre un mese di inattività e i problemi dovuti al covid, l’Alessandria di Morenosi appresta a tornare in campo. Sabato i grigi riceveranno la visita deldi Fabio Caserta, in quella che sarà la gara che aprirà il girone di ritorno delle due squadre. A due giorni dal confronto con i giallorossi, il tecnico di Grugliasco ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Radio Gold. Traguardo – “C’è motivo di orgoglio per quanto è stato fatto l’anno scorso. Aver raggiunto la Serie B è qualcosa che rimarrà nella storia, anche se sappiamo che è un qualcosa che appartiene al passato. Adesso c’è una storia nuova che stiamo vivendo con grande spirito di appartenenza. Sappiamo le difficoltà di questa ...

Moreno Longo avverte i grigi per la prossima gara di campionato di Serie B: "Benevento molto forte. Verrà qui per fare la partita".L'Alessandria saluta il ritorno in campo dopo un mese ospitando un Benevento che invece di gare in questo 2022 ne ha già disputato due. Un match che vede i Sanniti favoriti, ma attenzione alla voglia ...