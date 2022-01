LIVE Sinner-Johnson, Australian Open 2022 in DIRETTA: in campo Kovinic-Raducanu, a seguire l’azzurro! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.45 Si è appena concluso l’ultimo match di sessione diurna tra Stefanos Tsitsipas e Sebastian Baez: il greco ha battuto l’argentino 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 e vola al terzo turno. Alle 9 italiane scenderanno in campo Danka Kovinic ed Emma Raducanu: a seguire l’azzurro. Restate con noi! 08.43 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Steve Johnson, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). La nuova classifica di Jannik Sinner – Il programma di Jannik Sinner-Steve ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.45 Si è appena concluso l’ultimo match di sessione diurna tra Stefanos Tsitsipas e Sebastian Baez: il greco ha battuto l’argentino 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 e vola al terzo turno. Alle 9 italiane scenderanno inDankaed Emma: al’azzurro. Restate con noi! 08.43 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Steve, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). La nuova classifica di Jannik– Il programma di Jannik-Steve ...

