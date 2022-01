I medici | ' Altri 1300 camici bianchi no - vax sospesi | non sono fatti per questo mestiere'

Advertising

MattiaColle1 : RT @gr_grim: Facciamo a capirci: i medici che curavano gli ammalati li avete radiati e uno che si rifiuta di farlo se non sono vaccinati va… - dimangian : @Kjj_it @xios271 @GiovaQuez Ma quale competenza, ho avuto la covid19, a Novembre, con accenno di polmonite, la dott… - vvoxonline : #novax: sospesi altri 1300 #medici - EleEsse77 : RT @ArditoAspetto: L’ordinanza di Frattini, seppur con altri intenti, apre praterie sconfinate nei confronti dei medici ignavi e felloni. N… - VincenzaSMF : RT @VisioneTv: Consiglio di Stato: 'Tachipirina e vigile attesa' non costituiscono un protocollo obbligatorio. Adesso chi chiederà scusa a… -

Ultime Notizie dalla rete : medici Altri

Dire

Alcunisono comunque irreperibili,motivano il diniego perché non credono nel vaccino e nei loro confronti viene aperto il provvedimento disciplinare; oltre la sospensione ope legis, ...... "Mi ricordo però il discorso riferito alla morte e al discorso di essereche è stato un po' ... ma un modo di intendere la vita, la morte, la malattia, il prendersi cura degli, l'eroismo ...Per fare un bilancio del primo anno di presidenza di Joe Biden bisogna guardare anche alle sponde del Rio Grande, al confine tra Messico e Texas, dove oltre un milione di migranti provenienti dal sud ...Seimila euro annui extra ai medici che accettano di lavorare in «zone disagiate». Una soluzione che, nell’idea di Regione, potrebbe essere utilizzata dalle Ats nel caso in cui non si riuscisse a copri ...