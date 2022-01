Gkn, assemblea dei lavoratori. Presto il voto sull'accordo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oggi l'assemblea, domani il voto. Sono giornate decisive per i lavoratori dell'ex Gkn , che nelle prossime 24 ore saranno chiamati a promuovere o meno, in stile referendum, l'accordo quadro sul futuro ... Leggi su lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oggi l', domani il. Sono giornate decisive per idell'ex Gkn , che nelle prossime 24 ore saranno chiamati a promuovere o meno, in stile referendum, l'quadro sul futuro ...

Ultime Notizie dalla rete : Gkn assemblea Gkn, assemblea dei lavoratori. Presto il voto sull'accordo Oggi l'assemblea, domani il voto. Sono giornate decisive per i lavoratori dell'ex Gkn , che nelle prossime 24 ore saranno chiamati a promuovere o meno, in stile referendum, l'accordo quadro sul futuro dello ...

Vertenza ex Gkn. Oggi l'assemblea dei lavoratori, domani al voto Si è tenuta oggi l'assemblea dei lavoratori ex Gkn, in seguito alla firma dell' accordo quadro avvenuta ieri durante l'incontro convocato al Ministero per lo Sviluppo Economico che fissa alcuni punti fermi: il passaggio ...

Ddl delocalizzazioni, il no Rsu e giuristi. Sei mesi di assemblea permanente alla ormai ex Gkn 055firenze Gkn, assemblea dei lavoratori. Presto il voto sull'accordo I lavoratori chiamati a promuovere o meno, in stile referendum, l'accordo quadro sul futuro dello stabilimento di Campi Bisenzio sottoscritto durante il tavolo convocato dal ministero per lo Sviluppo ...

Gkn, la soddisfazione di Giani per l'accordo firmato Eugenio Giani e Francesco Borgomeo. Soddisfazione per l’accordo raggiunto su Gkn, per la tenuta complessiva del tavolo con tutti i soggetti presenti e per gli scenari che si aprono sul futuro dello st ...

