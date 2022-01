Genitori uniti per costruire una comunità educante (Di giovedì 20 gennaio 2022) costruire una comunità educante: è questa la sfida più ambiziosa che si pone “Panthakù. Educare dappertutto”, il progetto con capofila Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Mercoledì 26 gennaio, alle 18.30, si parlerà di “Scuola e Genitori a confronto- Verso la costruzione di patti educativi di comunità”, in una diretta Facebook, sulla pagina della Fondazione Carisal (qui il link https://www.facebook.com/FondazioneCarisal) e del progetto (qui il link https://www.facebook.com/groups/2165118676913519), finalizzata a rendere protagonisti i Genitori in un percorso che, da febbraio a giugno, potrà portarli a partecipare attivamente alla cabina di regia di Panthakù e a svolgere un ruolo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 gennaio 2022)una: è questa la sfida più ambiziosa che si pone “Panthakù. Educare dappertutto”, il progetto con capofila Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Mercoledì 26 gennaio, alle 18.30, si parlerà di “Scuola ea confronto- Verso la costruzione di patti educativi di”, in una diretta Facebook, sulla pagina della Fondazione Carisal (qui il link https://www.facebook.com/FondazioneCarisal) e del progetto (qui il link https://www.facebook.com/groups/2165118676913519), finalizzata a rendere protagonisti iin un percorso che, da febbraio a giugno, potrà portarli a partecipare attivamente alla cabina di regia di Panthakù e a svolgere un ruolo ...

Advertising

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 19.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - Z1a_G1ug1a : RT @Z1a_G1ug1a: Ragazzi ma veramente litigare per dei ragazzi che alla fine sono tutti uniti e per dei genitori che supportano tutti i raga… - Z1a_G1ug1a : Ragazzi ma veramente litigare per dei ragazzi che alla fine sono tutti uniti e per dei genitori che supportano tutt… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 17.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - Edi_lena : @esterviola @RaiRadio2 Beh, due genitori ambiziosi, Uniti e imprenditori che fatturano, non è proprio partire come… -