“È tutto finto!”: Jessica Selassiè non si trattiene più, regia costretta a censurare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jessica Selassiè si lascia andare e rivela alcuni retroscena shock su una delle concorrenti della casa: ecco tutti i dettagli della vicenda. Jessica Selassiè al GF Vip (screenshot YouTube)La vippona Jessica Selassiè, durante una chiacchierata con le coinquiline Nathaly e Miriana, ha svelato un retroscena riguardante alcune particolari vicende verificatesi all’interno della casa. Si tratta del triangolo formato da Alex, Delia e Soleil che, negli ultimi mesi, ha creato numerose polemiche e discussioni. Jessica Selassiè vuota il sacco, regia censura immediatamente Jessica parla con Miriana e Nathaly (screenshot Twitter)L’ingresso di Delia nella casa del GF Vip ha dato inizio ad una serie di dinamiche inaspettate: la neo ... Leggi su specialmag (Di giovedì 20 gennaio 2022)si lascia andare e rivela alcuni retroscena shock su una delle concorrenti della casa: ecco tutti i dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot YouTube)La vippona, durante una chiacchierata con le coinquiline Nathaly e Miriana, ha svelato un retroscena riguardante alcune particolari vicende verificatesi all’interno della casa. Si tratta del triangolo formato da Alex, Delia e Soleil che, negli ultimi mesi, ha creato numerose polemiche e discussioni.vuota il sacco,censura immediatamenteparla con Miriana e Nathaly (screenshot Twitter)L’ingresso di Delia nella casa del GF Vip ha dato inizio ad una serie di dinamiche inaspettate: la neo ...

Advertising

mpietropoli : @masinutoscana È tutto finto e non muoiono davvero. - graz16 : RT @catiuz92: Delia 'La gente sa solo giudicare' Nathaly 'È il primo (Alex) che non la protegge questa storia. Perciò poi la gente giudica… - TravPorca : RT @catiuz92: Delia 'La gente sa solo giudicare' Nathaly 'È il primo (Alex) che non la protegge questa storia. Perciò poi la gente giudica… - catiuz92 : Delia 'La gente sa solo giudicare' Nathaly 'È il primo (Alex) che non la protegge questa storia. Perciò poi la gent… - Barbara24367112 : RT @TrashStellare: Miriana dice a Delia 'Non è colpa tua la situazione che hanno creato Alex e Soleil..' Sempre Miriana 2 ore prima dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : tutto finto Pam & Tommy: nello show Sebastian Stan ha un pene animatronico e parlante ... incluso parlare con un pene finto . La star di The Falcon and the Winter Soldier si è ... Stai davvero ricercando tutto ciò che puoi e stai cercando di capire nel miglior modo possibile" . Pam & Tommy, ...

Cimabue ai raggi X: perché imbrunisce il suo 'finto oro' Non è tutto oro quel che luccica. Il detto sembra attagliarsi bene ai dipinti di arte sacra nei quali al ... ha fatto luce sul problema, rivelando che l'imbrunimento delle decorazioni "finto oro" del ...

“È tutto finto!”: Jessica Selassiè non si trattiene più, regia costretta a censurare Specialmag.it Un link sui social è bastato per il tranello Tutto è partito da un link aperto su Instagram e inviato da un follower. Avvisava che su Facebook era comparsa una pagina forse falsa. Da qui l’atleta ha scoperto che oltre al finto profilo, creato co ...

Delia Duran smascherata nel salotto di Barbara D’Urso: “tutto pianificato” Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e il suo ingresso sta già facendo discutere. La ragazza, infatti, ha degli atteggiamenti piuttosto contraddittori e non ha convito del tutto il ...

... incluso parlare con un pene. La star di The Falcon and the Winter Soldier si è ... Stai davvero ricercandociò che puoi e stai cercando di capire nel miglior modo possibile" . Pam & Tommy, ...Non èoro quel che luccica. Il detto sembra attagliarsi bene ai dipinti di arte sacra nei quali al ... ha fatto luce sul problema, rivelando che l'imbrunimento delle decorazioni "oro" del ...Tutto è partito da un link aperto su Instagram e inviato da un follower. Avvisava che su Facebook era comparsa una pagina forse falsa. Da qui l’atleta ha scoperto che oltre al finto profilo, creato co ...Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e il suo ingresso sta già facendo discutere. La ragazza, infatti, ha degli atteggiamenti piuttosto contraddittori e non ha convito del tutto il ...