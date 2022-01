Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi: «Mi troverei a disagio» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun matrimonio in programma per Davide Devenuto e Serena Rossi. L'attore ha confessato che le nozze sono state rimandate a data da destinarsi. Non sono escluse, ma è davvero difficile che i due attori arrivino mano nella mano all'altare. Davide Devenuto e Serena Rossi: nozze rimandate Davide Devenuto e Serena Rossi sono una coppia da oltre 13 anni e sono genitori di un bellissimo bambino, Diego, nato nel 2016. Qualche tempo fa, precisamente nel 2019, i due attori avevano fatto sognare i fan con una proposta di matrimonio in diretta televisiva. A distanza di un paio di anni, però, Davide ha confessato che non intende sposare la sua ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun matrimonio in programma per. L'attore ha confessato che le nozze sono state rimandate a data da destinarsi. Non sono escluse, ma è davvero difficile che i due attori arrivino mano nella mano all'altare.: nozze rimandatesono una coppia da oltre 13 anni e sono genitori di un bellissimo bambino, Diego, nato nel 2016. Qualche tempo fa, precisamente nel 2019, i due attori avevano fatto sognare i fan con una proposta di matrimonio in diretta televisiva. A distanza di un paio di anni, però,ha confessato che non intendere la sua ...

