Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Conte e il Quirinale, una partita su cui il leader del Movimento 5 Stelle si gioca molto. Ecco le sue parole: “Non poniamo assolutamente dei veti. Noi guardiamo soltanto all’interesse del Paese e facciamo valutazioni nell’interesse del Paese e dei cittadini italiani. In questo momento, lo abbiamo già detto, va garantita una continuità L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato: crisi day Autonomia e federalismo fiscale, si va avanti Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA –e il, una partita su cui il leader del Movimento 5 Stelle si gioca molto. Ecco le sue parole: “Nonassolutamente dei. Noi guardiamo soltanto all’interesse del Paese e facciamo valutazioni nell’interesse del Paese e dei cittadini italiani. In questo momento, lo abbiamo già detto, va garantita una continuità L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Per Tajani “deve restare a Palazzo Chigi” Alle 15 le comunicazioni dial Senato: crisi day Autonomia e federalismo fiscale, si va avanti Sondaggio per il: al primo posto c’è ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - PillaPaladini : RT @silvio_garofalo: La posizione di #Conte sul #Quirinale è un rebus dentro un indovinello, avvolto in un mistero all'interno di un enigma… - gaetano_fortini : RT @silvio_garofalo: La posizione di #Conte sul #Quirinale è un rebus dentro un indovinello, avvolto in un mistero all'interno di un enigma… -