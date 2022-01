Calciomercato: Barça liquida Dembelè 'Via a gennaio',anche Juve in corsa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Xavi non ha convocato il francese, in scadenza di contratto a giugno BARCELLONA (SPAGNA) - Rottura totale e ufficiale tra Ousmane Dembelè e il Barcellona. Una vicenda che potrebbe infiammare gli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Xavi non ha convocato il francese, in scadenza di contratto a giugno BARCELLONA (SPAGNA) - Rottura totale e ufficiale tra Ousmanee il Barcellona. Una vicenda che potrebbe infiammare gli ...

Advertising

CalcioOggi : LIVE Mercato: Dembélé via subito dal Barça. Bayern-Lewa: divorzio in estate? - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Mercato: Dembélé via subito dal Barça. Torino, Pellegri è vicino. Udinese: Marì ufficiale - La Gazzetta dello… - calciomercatogp : Dembele non convocato da Xavi! Si può considerare sul mercato. #dembele #ousmanedembele #barcelona #barça… - sscalcionapoli1 : CdS – Tagliafico si allontana: l’Ajax non apre al prestito e spuntano Barça e Chelsea - RaiSport : ? #Calciomercato #Barça, anche #Dybala e #Bernardeschi sotto osservazione Entrambi sono in scadenza con la #Juve e… -