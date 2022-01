Bill Gates, la profezia: “La prossima pandemia più letale del Covid” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bill Gates ha lanciato una sua profezia in merito a future pandemie, che potrebbero rivelarsi peggiori del Coronavirus. Il fondatore di Microsoft ha invitato pertanto i Governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia. La profezia di Bill Gates su future pandemie Il nuovo avvertimento da parte del presidente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha lanciato una suain merito a future pandemie, che potrebbero rivelarsi peggiori del Coronavirus. Il fondatore di Microsoft ha invitato pertanto i Governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per unaepidemia. Ladisu future pandemie Il nuovo avvertimento da parte del presidente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Bill & Melinda Gates Foundation e la britannica Wellcome Trust donano 300 milioni di dollari per la lotta alla p… - SkyTG24 : La profezia di #BillGates: 'La prossima #pandemia più letale del #Covid19'. - Agenzia_Ansa : All'asta il Casino dell'Aurora di Roma con l'unico affresco di Caravaggio esistente al mondo (Camerino di Giove Net… - ilriformista : “Non siamo pronti per la prossima epidemia”, diceva a un TedX del 2015 diventato famoso come “la profezia di Bill G… - oscarvalle1984 : RT @IlariaBifarini: Bill Gates: “La nuova pandemia sarà più letale del Covid”. Siamo entrati nell’era delle profezie autoavveranti: coloro… -