Biathlon | Anton Babikov batte Tarjei Boe e vince l’individuale di Anterselva 27° Thomas Bormolini

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il russotrova lo zero e beffa il norvegeseBoe, imponendosi nella 20 km individuale diche dà il via per gli uomini alla settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di: il russo fa 20/20 al tiro ein 49:46.8,ndo il norvegese (due errori all’ultimo poligono) per appena 9.7. Terzo posto per l’altro russo Said Karimulla Khalili (un errore), staccato di 48.5, che beffa l’altro norvegese Johannes Thingnes Boe (tre errori), quarto a 50.5. La quinta piazza è di un altro norvegese, Sturla Holm Lagreid (tre errori), che termina a 1:32.9. Tutti oltre i due minuti di ritardo gli altri contendenti. In casa Italia giornata priva di acuti: va a punti solo(3 errori), 27° a ...

dicodusport : ???? Anton Babikov dame le pion aux favoris sur l'individuel d'Antholz ?? #Biathlon -

La start list dell'individuale maschile della tappa di Coppa del Moondo di2021/2022 di Anterselva , in Italia. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli ...29:30 30 BABIKOVRUS ...CdMIl francese Quentin Fillon Maillet (31'30"6; 1 0 0 1) bissa il successo della Sprint e ... russo che recupera addirittura dalla 32° posizione della Sprint, e terzo il bielorusso...Il russo Anton Babikov trova lo zero e beffa il norvegese Tarjei Boe, imponendosi nella 20 km individuale di Anterselva che dà il via per gli uomini alla settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 ...Le Russe Anton Babikov s'est imposé sur l'individuel d'Antholz-Anterselva jeudi avec un 2020 devant le Norvégien Tarjei Boe et le Russe Said Khalili. Simon Desthieux a terminé 6e et a perdu le petit g ...