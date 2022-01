Australian Open 2022, tutto facile per Sinner: Johnson battuto in tre set (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun problema per Jannik Sinner, che batte in tre set Steve Johnson nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2022. L’altoatesino mette in mostra un gran livello di forma sia fisica che mentale, surclassando il numero 104 del mondo: 6-2 6-4 6-3 il risultato finale dopo un’ora e quaranta di gioco. Al terzo turno, Sinner affronterà Taro Daniel, che in giornata ha avuto la meglio su Andy Murray. IL TABELLONE FEMMINILE IL TABELLONE MASCHILE MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV Comincia come meglio non potrebbe la partita per Sinner, che con otto punti consecutivi trova subito il break, confermato poi nel secondo game. Successivamente arriva il primo punto di Johnson, ma lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun problema per Jannik, che batte in tre set Stevenel match valido per il secondo turno degli. L’altoatesino mette in mostra un gran livello di forma sia fisica che mentale, surclassando il numero 104 del mondo: 6-2 6-4 6-3 il risultato finale dopo un’ora e quaranta di gioco. Al terzo turno,affronterà Taro Daniel, che in giornata ha avuto la meglio su Andy Murray. IL TABELLONE FEMMINILE IL TABELLONE MASCHILE MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV Comincia come meglio non potrebbe la partita per, che con otto punti consecutivi trova subito il break, confermato poi nel secondo game. Successivamente arriva il primo punto di, ma lo ...

