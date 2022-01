Australian Open 2022 | Kyrgios getta via la racchetta e si prende il penalty point VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nickha perso in quattro set il suo match di secondo turno aglicontro il russo Daniil Medvedev. L’o sembrava aver riaperto la partita dopo la conquista del terzo set ma invece nel quarto c’è stato un monologo del moscovita, che dalla palla break cancellata nel primo game ha inserito il pilota automatico. Il tennista aussie si è lasciato andare in tutta la sua frustrazione al termine del settimo game dell’ultimo set. Qui infatti ha scagliato per terra la propria, un gesto che gli è costato ilin quello che poi si è rivelato l’ultimo gioco dell’incontro. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - andreastoolbox : Australian Open 2022, i risultati di oggi: Medvedev e Tsitsipas al 3° turno. Fuori Kyrgios | Sky Sport - sportface2016 : #AusOpen | Tutta la frustrazione di #Kyrgios nel quarto set contro #Medvedev: il lancio della racchetta gli costa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

La campionessa in carica dello UsEmma Raducanu esce di scena al secondo turno dell', prima prova stagionale del Grande Slam. La britannica, numero 18 del mondo e 17 del seeding, cede alla montenegrina Danka Kovinic, numero 98 del ranking Wta, con il punteggio di 6 - ...Rublev c'è ? Il primo big di giornata ad approdare al terzo turno dell'è il russo Andrey Rublev che ha brillantemente superato con un punteggio discendente (6 - 4 6 - 2 6 - 0) il ...Di Australian Open si è parlato tanto in questo periodo, e non certo per meriti sportivi. La vicenda sulla partecipazione dei no vax, e in particolare di Novak Djokovic, ha tolto l’attenzione dal ...A Melbourne contro Kyrgios, Medvedev ha superato un test molto interessante dal punto di vista prettamente tennistico ...