Australian Open 2022: Jannik Sinner liquida Steve Johnson e accede al 3° turno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2022 con assoluto agio. L'altoatesino, numero 10 del mondo e 2 d'Italia, sconfigge con un perentorio 6-2 6-4 6-3 l'americano Steve Johnson, che mai è stato in grado di creargli anche solo il minimo problema. Ora, per l'azzurro, arriverà un terzo turno non previsto con il giapponese Taro Daniel, che non ha mai affrontato e che, dalle qualificazioni, è stato in grado di eliminare un Andy Murray il cui disappunto è risultato palese. Sinner trova subito il break a zero, con tanta pressione e un tentato dritto lungolinea di Johnson che non funziona. Arrivano poi altre tre chance per il 3-0, ed è la terza, giocata di fino, quella buona per ...

