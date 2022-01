A fuoco le facciate della chiesa di Sant’Eligio a Napoli | Wurzburger Asso gio ca | Sempre più soli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Siamopiù”, è il grido d’allarme di Gianfrancoed Antonio Pariante, rispettivamente presidente di.gio.ca (l’ciazione di volontariato che da venticinque anni si occupa di minori a rischio nella zona di piazza Mercato) e del presidente del Comitato Portosalvo (daimpegnato per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico monumentalecittà di). “L’incendionotte scorsa è l’ennesima prova che qui è terra di nessuno: un gruppo di ragazzini per ‘festeggiare’ Sant’Antuono ha appiccato ila tre falò su tre punti diversipiazza, uno al centro di piazza Mercato incendiando alcuni cnetti per la raccolta dei rifiuti, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fuoco facciate

Le fiamme sono state domate dai vigili del, intervenuti su richiesta dei residenti della zona. Fortunatamente, non sono stati registrate conseguenze sulledelle abitazioni circostanti, ...Bruciate ledella monumentale della Chiesa di Sant'Eligio in piazza Mercato. 'Siamo sempre più soli' ... un gruppo di ragazzini per 'festeggiare' Sant'Antuono ha appiccato ila tre falò ...Torre del Lago, ore di vaneggiamenti con in mano una pistola di cui nessuno sapeva nulla. Le sue manie erano note: "Sono il dio dei robot". Dopo aver perso il lavoro, la solitudine col padre ...In un territorio ancora integro, il «soccorso coverto» di Cagli, di nuovo percorribile, ripropone l’itinerario tematico legato alle fortificazioni firmate da un genio dei sistemi di difesa ...