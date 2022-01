Yellowjackets | perché è l’erede di Lost senza esserlo davvero

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nostro focus su, il drama al femminile che raccoglie con intelligenza l'eredità di, già rinnovato per una seconda stagione, il cui finale è disponibile dal 19 gennaio 2022 su Sky Atlantic e NOW. Essere o non essere l'erede di? Questo è il problema. È quello che sembra chiedersi, drama al femminile arrivato quasi un po' in sordina su Sky Atlantic e NOW, dove dal 19 gennaio è disponibile il finale di stagione (la serie è già stata rinnovata per un secondo ciclo di episodi). Si è dimostrato una vera sorpresa seriale a cavallo fra il 2021 e il 2022, potendo quindi entrare nel cuore degli spettatori di entrambe le annate. Uno sviluppo e un ritmo che denotano subito grande qualità ma che non ingranano subito la marcia, e quando la fanno …