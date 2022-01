Vertice sul Quirinale tra Conte, Letta e Speranza. “Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione”. M5S: “Draghi resti a Palazzo Chigi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Lo affermano su twitter Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza a proposito della corsa al Quirinale, al termine dell’incontro di questa mattina, definito “ottimo” (leggi l’articolo). “Ottimo incontro con @EnricoLetta e @roberSperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità” ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “alpuòundi. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Lo affermano su twitter Enrico, Giuseppee Robertoa proposito della corsa al, al termine dell’incontro di questa mattina, definito “ottimo” (leggi l’articolo). “Ottimo incontro con @Enricoe @rober. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamoalpuòundi. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità” ha ...

