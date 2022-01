Valerio Scanu shock | ecco cosa fa oggi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022): l’ex concorrente di Amici lascia il canto per intraprendere una nuova strada. Una svolta inaspettata! Scopriamofa, l’ex concorrente di “Amici” e vincitore del “Festival di Sanremo” nel lontano 2010, cambia professione. Una svolta alquanto inaspettata. Scopriamofae soprattuto il motivo cui è legata la decisone L'articolo proviene da Leggilo.org.

nel corso della propria carriera ha vinto il Festival di Sanremo, ha pubblicato un po' di album, ha aperto un negozio d'abbigliamento a Roma, ha partecipato a numerosi programmi e ...ha momentaneamente abbandonato il mondo della musica. A breve il cantante - visto due anni fa a Il Cantante Mascherato - prenderà la laurea in Giurisprudenza. L'artista ha dato l'...Valerio Scanu ha stravolto totalmente la sua vita. Discusso, polemico, amato/odiato, Valerio Scanu era un ragazzo giovane e grintoso. Una vita segnata dal covid. Valerio Scanu ha subito dei grandi cam ...Valerio Scanu ha raccontato di essere in procinto di conseguire la laurea in giurisprudenza. Un percorso che ha iniziato nel 2018 e che lo ha appassionato, senza mai lasciare la musica. Valerio Scanu ...