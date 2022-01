Una rassegna per Paolo?Donatantonio, ma dal Comune nessuna risposta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Una rassegna di teatro per ricordare Paolo?Donatantonio. E’ questa la proposta fatta per più di tre anni da Flavio, fratello compianto capo del cerimoniale del?Comune di Salerno. Proposta la sua presentata al presidente della Commissione Cultura, quando al Comune di Salerno non vi era un assessore alla cultura e spettacolo e puntualmente messa nel dimenticatoio. Eppure Paolo?Donatantonio, venuto a mancare all’età di 52 anni, nell’aprile del 2014, dopo aver lottato contro un brutto male, meriterebbe molto di più. E’ stato un fedele, per non dire fedelissimo collaboratore comunale, per oltre vent’anni. Punto di riferimento ai tempi di De Luca sindaco e anche della giunta De Biase. Ha speso al sua vita tra lavoro, amore per lo sport e l’associazionismo. Nel quartiere dove è nato e cresciuto La?Mennola, ha operato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Unadi teatro per ricordare Paolo?Donatantonio. E’ questa la proposta fatta per più di tre anni da Flavio, fratello compianto capo del cerimoniale del?di Salerno. Proposta la sua presentata al presidente della Commissione Cultura, quando aldi Salerno non vi era un assessore alla cultura e spettacolo e puntualmente messa nel dimenticatoio. Eppure Paolo?Donatantonio, venuto a mancare all’età di 52 anni, nell’aprile del 2014, dopo aver lottato contro un brutto male, meriterebbe molto di più. E’ stato un fedele, per non dire fedelissimo collaboratore comunale, per oltre vent’anni. Punto di riferimento ai tempi di De Luca sindaco e anche della giunta De Biase. Ha speso al sua vita tra lavoro, amore per lo sport e l’associazionismo. Nel quartiere dove è nato e cresciuto La?Mennola, ha operato ...

