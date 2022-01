«Un disastro senza precedenti» | ora Tonga ha paura dello tsunami Covid – I video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo lo, il Coronavirus. È questo il timore che aleggia nel regno di: quello di veder sbarcare ilinsieme ai soccorritori arrivati nelle isole del Pacifico con aiuti umanitari, per dare una mano agli abitanti e per pulire la cenere del vulcano. Mentre il regno, dall’inizio della pandemia, ha visto un solo contagio. Le restrizioni, in ogni caso, sono solo l’ennesimo tassello che renderà più difficile l’operato dei soccorritori. Sulle isole del pacifico sono arrivati aiuti dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. Da qui in particolare sono partite navi militari con beni di soccorso. Alla Abc Curtis Tuihalangingie, alto diplomaticono a Canberra, parla esplicitamente di preoccupazione per “unodiche può colpire” con gli aiuti ...