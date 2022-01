Tre messaggi nascosti nei tweet di Conte, Letta e Speranza. Scrive Carone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diciamolo: che i social media avessero da tempo assunto un rilievo pari a quello dei media tradizionali ce ne eravamo accorti tutti. Da tempo l’opinione pubblica attenziona i tweet e i post esattamente come fa con le dichiarazioni stampa e le agenzie, e i video pubblicato su Facebook et similia riescono ad avere ormai la stessa rilevanza di una intervista su altri media. Non stupisce quindi il clamore che oggi ha suscitato quella che in molti han definito una nuova forma di comunicazione politica digitale, attirando critiche e catalizzando il dibattito: il tweet, identico in ogni parola, condiviso in Contemporanea da Conte, Letta e Speranza a seguito dell’incontro tra i tre leader in materia di accordi quirinalizi. Una mossa che a molti può sembrare irrilevante, e che invece contiene ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diciamolo: che i social media avessero da tempo assunto un rilievo pari a quello dei media tradizionali ce ne eravamo accorti tutti. Da tempo l’opinione pubblica attenziona ie i post esattamente come fa con le dichiarazioni stampa e le agenzie, e i video pubblicato su Facebook et similia riescono ad avere ormai la stessa rilevanza di una intervista su altri media. Non stupisce quindi il clamore che oggi ha suscitato quella che in molti han definito una nuova forma di comunicazione politica digitale, attirando critiche e catalizzando il dibattito: il, identico in ogni parola, condiviso inmporanea daa seguito dell’incontro tra i tre leader in materia di accordi quirinalizi. Una mossa che a molti può sembrare irrilevante, e che invece contiene ...

