Stupro di gruppo, condannato a 9 anni l'ex del Milan Robinho (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E' definitiva la condanna a 9 anni di carcere per l'ex attaccante del Milan, Robinho. Il calciatore è accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese di 23 anni avvenuta all'interno...

