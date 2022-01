Advertising

MediasetTgcom24 : Spagna, incendio in casa di riposo: almeno 5 morti e 11 intossicati #valencia - cjmimun : Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell'incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte tra ieri e oggi -

'Ci sono cinque morti' e undici persone ricoverate per intossicazione, hanno annunciato su Twitter i servizi di soccorso di Valencia, nell'est della. L'è avvenuto intorno a mezzanotte ...Sarebbero 5 le vittime dell'incendio scoppiato la notte scorsa in una casa di riposo nel comune di Moncada, in Spagna. Undici le persone ricoverate per intossicazione. Sul posto i servizi di soccorso ...Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell'incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte. "Ci sono cinque morti" e undici persone ricoverate per intossicazione, hanno annuncia ...