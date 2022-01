Skorupski, serata da incubo. Ladri in casa mentre giocava (e perdeva) col Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) La sconfitta e il furto: per Lukasz Skorupski la serata del 17 gennaio, quella di lunedì scorso, è stata un incubo. Perché mentre il portiere del Bologna cercava di fermare gli attacchi della squadra ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La sconfitta e il furto: per Lukaszladel 17 gennaio, quella di lunedì scorso, è stata un. Perchéil portiere del Bologna cercava di fermare gli attacchi della squadra ...

