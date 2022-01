Shock | Macron inneggia all’aborto come “diritto fondamentale”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sconvolgente dichiarazione del presidente francese sull’aborto, che ha fatto inorridire in tanti che lottano ogni giorno per la vita, verso cui invece Emmanuelmostra un vero e proprio disprezzo. Parole disdicevoli che mostranol’Europa da culla della civiltà e delsia sempre più schiava di ideologie anti umane e figlie di una cultura della L'articolo” proviene da La Luce di Maria.

provitaefamiglia.it

...nuove regole del patto di stabilità proprio sotto la presidenza del semestre da parte di Macron che ... Sembra proprio che l'Europa abbia superato meglio delle previsioni lo shock economico dovuto alla ...Stamattina il presidente francese Macron ha inaugurato il semestre in cui la Francia avrà la presidenza dell'Ue parlando alla plenaria del Parlamento europeo e ha illustrato il suo programma. Com'era prevedibile si è trattato di un ...