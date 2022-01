Secondo voi Berlusconi deve candidarsi al Quirinale oppure no? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non ha i numeri","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppo divisivo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, lo vogliono fare fuori","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, anche senza numeri","index":4} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non ha i numeri","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppo divisivo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, lo vogliono fare fuori","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, anche senza numeri","index":4}

Advertising

enricoruggeri : Jeff Bezos. Fonda Amazon, compra il Washington Post, controlla Google e altro… Paga cifre irrisorie di tasse, sopra… - riotta : Chi sarà secondo voi il prossimo presidente della Repubblica? - frankgabbani : Secondo voi, quale canzone stavo cantando? ?? - lady_angelsexy : Stamattina pensavo a Praga ?? quanti ne ho presi secondo voi ? E sopratutto dove ? New video sul mio… - bettyishere4fun : copio Gio per come mi conoscete chi sarei degli amigos21 secondo voi??? -