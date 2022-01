Quirinale: scende candidatura Berlusconi, risale Draghi. Trattative in corso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fitta serie di incontri del presidente Draghi, prima con Fico, poi con Mattarella, infine con Guerini e Cartabia. Berlusconi verso la rinuncia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fitta serie di incontri del presidente, prima con Fico, poi con Mattarella, infine con Guerini e Cartabia.verso la rinuncia L'articolo proviene da Firenze Post.

