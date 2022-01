Míchel | «Maradona giocava con la paura di deludere le aspettative»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’11 giugno 1989, Martín del Campo– per tuttie basta – lasciò il Santiago Bernabéu, mentre 100.000 spettatori pronti a festeggiare la vittoria del campionato del Real Madrid si chiedevano che stesse succedendo: mancavano 3 minuti alla fine del primo tempo,aveva 26 anni ed era uno dei leader di quella squadra. Semplicemente se ne andò. Rientrato negli spogliatoi “avevo una sensazione vicina a quella che avrò il giorno della mia morte. Ero in pace. Era il momento di andare. Ho chiesto a un impiegato del club di dire a mia moglie di scendere: ‘Dille che ora ce ne andiamo’. Ho lasciato lo spogliatoio quando è arrivata la squadra a festeggiare il campionato. Quella sera c’è stata la cena e una festa, ma quando sono tornato a casa sono andato a letto e ho chiesto di non essere disturbato....