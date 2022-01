Marotta: «Dybala? I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. “La Coppa Italia diventa un obiettivo, l’Inter deve ottenere il massimo da tutti i trofei in cui partecipa. Stasera dare il massimo vuol dire passare il turno”. Su Scamacca e Frattesi: “Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”. Sul rinnovo dei dirigenti nerazzurri: “Noi non abbiamo agenti o procuratori, ci basta uno sguardo, siamo uomini. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. “La Coppa Italia diventa un obiettivo, l’Inter deve ottenere il massimo da tutti i trofei in cui partecipa. Stasera dare il massimo vuol dire passare il turno”. Su Scamacca e Frattesi: “Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”. Sul rinnovo dei dirigenti nerazzurri: “Noi non abbiamo agenti o procuratori, ci basta uno sguardo, siamo uomini. Siamo ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ??Juve, l’ombra di Marotta su Dybala? ??Milan, tegola Tomori: cosa si muove per il me… - GiovaAlbanese : Azione di disturbo su #Dybala a parte, la vera sfida di #Marotta alla dirigenza della #Juventus è per Gianluca… - sportmediaset : Inter, #Marotta: 'Dybala? I tentativi vanno fatti...' #SportMediaset - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Marotta: '#Dybala? Quando un giocatore di questo valore va in scadenza, è normale che venga avvicinato a tanti club impor… -