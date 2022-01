M5s, Conte: vicinanza a Grillo, sicuro suo operato legittimo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Permettetemi di esprimere vicinanza a Beppe Grillo perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di queste indagini. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Permettetemi di esprimerea Beppeperché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di queste indagini. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Agenzia_Ansa : La sfida per il Colle, Letta incontra Conte. Il segretario del Pd è arrivato all'abitazione romana del capo del M5S… - ilfoglio_it : M5s, Castaldo fuori dalla vicepresidenza del Parlamento Ue: doccia fredda per Conte. L'ingresso dei pentastellati n… - frustametafora : @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza Siete passati dalla paura di essere simili: “M5s né di destra né di s… - mariamacina : RT @BianconeSofiaP: 'Conte è stato un ottimo Primo Ministro ed è stato disconosciuto', Bettini a #staseraitalia. Il Pd ricorda il trattato… -