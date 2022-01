Letta sull' elezione del capo dello Stato | ' Aperti al confronto | nessuno vanta diritti di prelazione'

Advertising

lentinivince : RT @fameht: Stavolta sono fortemente critico sull'uscita di Matteo #Renzi. Svelare che la candidatura di Berlusconi sia un bluff, equivale… - Mirandola59 : RT @fameht: Stavolta sono fortemente critico sull'uscita di Matteo #Renzi. Svelare che la candidatura di Berlusconi sia un bluff, equivale… - GabryContessa : @Tiziana99296006 boh, mi pare che letta avesse messo uno spot sull'alleanza con gonde per le elezioni del 2023 ma p… - RistagnoAnna : RT @fameht: Stavolta sono fortemente critico sull'uscita di Matteo #Renzi. Svelare che la candidatura di Berlusconi sia un bluff, equivale… - MariaPiaRagosa : RT @fameht: Stavolta sono fortemente critico sull'uscita di Matteo #Renzi. Svelare che la candidatura di Berlusconi sia un bluff, equivale… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta sull

Il vertice tra, Conte e Speranza sul tema Quirinale sembra essere andato a buon fine: il leader del Pd Enricolo ha definito 'ottimo' 'Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi - scrive su Twitter - . Aperti al confronto, nessuno può vantare un ...Passando da Salvini a. Per chiudere (con le dovute garanzie)'elezione di Paolo Gentiloni o Giuliano Amato. Il Papeete non ha insegnato nulla. Nel piano b di Salvini lo schema è chiaro. Se ...Ergastolo ostativo - «In materia di giustizia penale, tra le riforme ancora da attuare non possiamo dimenticare quella sul 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, che so essere di prossima ...E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto ...