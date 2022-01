"Lei non me lo dice, capito?". Floris gelato a tempo di record. Dal professore colata di insulti: "Stia attento...." | Video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Come mai voi siete in grado..., i no vax, non mi permetto di darle questo ruolo...". "No lei questo ruolo non me lo dà, capito?". Tra Giovanni Floris e il professor Giovanni Frajese cala il gelo a tempo di record a DiMartedì. Il dibattito su La7 è ancora una volta qui vaccini e il professore è un esponente della galassia anti-siero. Eppure non vuole farsi definire no vax e si mostra decisamente piccato. "Si passa dall'ironia alla permalosità con una facilità enorme", allarga le braccia Floris, non appena il suo ospite lo interrompe. Poi Frajese si prende la parola e inizia lo show. "Fino ad adesso sono stato cortese, Stia attento che i dati sono molto diversi da quelli che avete dato. Quello che ha detto il personaggio di prima (lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Come mai voi siete in grado..., i no vax, non mi permetto di darle questo ruolo...". "No lei questo ruolo non me lo dà,?". Tra Giovannie il professor Giovanni Frajese cala il gelo adia DiMartedì. Il dibattito su La7 è ancora una volta qui vaccini e ilè un esponente della galassia anti-siero. Eppure non vuole farsi definire no vax e si mostra decisamente piccato. "Si passa dall'ironia alla permalosità con una facilità enorme", allarga le braccia, non appena il suo ospite lo interrompe. Poi Frajese si prende la parola e inizia lo show. "Fino ad adesso sono stato cortese,che i dati sono molto diversi da quelli che avete dato. Quello che ha detto il personaggio di prima (lo ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - La7tv : #dimartedi Scintille in studio a diMartedì, il Prof. Giovanni Frajese: 'Lei non mi dà del No vax, capito!'. E Giova… - Errorigiudiziar : In bocca al lupo a @BenedettaFrucci per la sua nuova avventura. Non perdete la puntata di esordio del suo podcast:… - hosiestalisman : ogni tanto penso a quando nonna mi portava il cornetto la mattina e poi quando andava via mi diceva “se hai bisogno… - Libera95550497 : @preglias Ma non si vergogna.. e si fa chiamare anche medico!!! Lei dovrebbe essere radiato! -