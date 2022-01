La parole di Macaluso | a un anno dalla morte Appunti da un' intervista 

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli “” che seguono sono relativi a una lunga intervista, solo in parte poi trasmessa in una puntata di “Tg2 Dossier” dedicata a Leonardo Sciascia. Credo sia l’ultima intervista televisiva che rilascia da Emanuele. Parla del suo fraterno amico, ma anche di giustizia, di come viene amministrata; e inevitabilmente anche di sé: con grande lucidità e capacità di vedere e comprendere le cose dell’oggi e del domani. “Ho conosciuto Leonardo Sciascia nel 1941, pieno fascismo. Ero un po’ più giovane di lui, e avevo già aderito alla cellula comunista di Caltanissetta. Leonardo studiava all’istituto magistrale, era molto amico di un altro ragazzo che però studiava al liceo: si chiamava Gino Cortese. Leonardo con lui ha avuto un rapporto che è proseguito nel tempo. Gino lo introduce non solo all’antifascismo militante, ma nell’ambiente ...