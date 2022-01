Grande Fratello Vip, Adriana Volpe replica a Sonia BruganellI: "Sei piccola piccola.." (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il commento della Volpe dopo le ultime dichiarazioni della BruganellI. Non c'è pace per le due opinioniste del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il commento delladopo le ultime dichiarazioni della. Non c'è pace per le due opinioniste delVip.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - ninnitarantino : RT @FQMagazineit: Morto Lorenzo Castellano, autore televisivo del Grande Fratello e Domenica In: stroncato da un linfoma a 58 anni https://… - _vicio_01 : Il grande fratello sta provando a mettere in mezzo Sole , guardate il post su ig #gfvip -