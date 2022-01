GF Vip | Delia Duran lascia Alex Belli in diretta | lui reagisce così

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La frattura nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra, che si trova dentro, e, che invece è fuori, appare sempre più insanabile. Complice un aereo volato sulla Casa ieri, che inneggiava alla coppia “Solex” (ovveroe Soleil Sorge),è scoppiata a piangere e ha deciso dire l’attore, che ha appreso la cosa in, senza possibilità di confrontarsi con la moglie. Ma se inizialmente ha reagito non bene, dopo ha pubblicato su Instagram un messaggio ben preciso. GF Vip 6, Jessica in lacrime per le parole della mamma di Sophie: lo sfogo La madre dell'ex tronista di Uomini e Donne è stata molto dura nei confronti della Selassié, che ...

Nathaly Caldonazzo vs Sonia Bruganelli/ GF: "Acida", "gli aerei me li pago io..." SONIA ... al chiacchierato (e ormai virale sul web e sui social) triangolo sentimentale tra Soleil Sorge,...Silvana Giacobini ospite di Pomeriggio 5 , ha svelato a Barbara d'Urso un dettaglio in merito all'unione traDuran e Alex Belli prima del Grande Fratello: "Erano d'accordo" , ha commentato la giornalista. "Alex eerano d'accordo", spunta un retroscena da un fuori onda Come fa Belli ad avere ...Alex Belli reagisce in seguito alla decisione di Delia Duran di lasciarlo. La nuova inquilina del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto un aereo dei fan ...Delia Duran lo lascia in diretta, esplode in un pianto nella Casa e decide di dire basta, Alex Belli, ormai spettatore del GF Vip, affida a un post la sua reazione, che lascia tutti ...