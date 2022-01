Ex concorrente di Amici vittima di un’aggressione omofoba

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un paio di giorni fa Simone Baroni ha subito una violenta aggressioneche ha denunciato poi nelle storie del suo profilo Instagram nella mattinata di ieri, mostrando anche le foto. Per chi non lo ricordasse, Simone è stato ballerino allievo della scuola didurante l’edizione 14. È quella vinta dai The Kolors e