(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Organizzazione teme per i rischi sulla salute di migliaia di minori a causa dell’inquinamento da ceneri nell’acqua potabile, poiché molte sorgenti risultano essere contaminate da metalli pesanti Si stima che almeno 28.000 bambini e 80.000 persone siano stati colpiti, su una popolazione di circa 100.000, in seguito all’di unsottomarino vicino ache sabato ha innescato uno tsunami. Questodithe Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Almeno tre persone sono state uccise e 50 case sono state distrutte, e come confermato dal governo di, sono stati segnalati ingenti danni sul lato occidentale delle isoletapu, ‘Eua e ...

Advertising

RaiNews : La cenere continua a ricoprire spiagge, infrastrutture e abitazioni mentre due isole minori sono state praticamente… - RaiNews : Compromessi i cavi sottomarini: contatti con il mondo solo tramite telefono satellitare - Tg1Rai : L'impressionante eruzione del vulcano sottomarino a #Tonga. Il sisma che ha accompagnato l'esplosione è stato avver… - Lopinionista : Eruzione Vulcano Tonga, l'allarme Save the Chidren - infoitinterno : Tonga, il momento dell'eruzione del vulcano sottomarino visto dal satellite -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Vulcano

Subito dopo l'del, parte delle isole Hawaii è stata travolta dalle onde anomale causate dall'evento catastrofico. Stessa cosa per il Giappone , dove onde di 1,2 metri sono arrivate ...7 condivisioni Condividi Tweet Greta Rosa VIA VIA Notizie Relazionate Articolo Scienza Tonga: le immagini più impressionanti dell'delsottomarino 89 17 Gennaio 2022Il regno polinesiano di Tonga è rimasto isolato dal resto del mondo per un guasto all'unico cavo sottomarino che rende possibili le telecomunicazioni ...Secondo Michael Poland, del servizio geologico degli Usa, "potrebbe trattarsi dell'esplosione più rumorosa avvenuta sulla terra dal 1883, quando esplose il vulcano Krakatoa in Indonesia".