Due alpinisti in difficoltà nel canale Bendotti in Presolana: salvati con l’elicottero (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Castione della Presolana. Intervento nella sera di mercoledì 19 gennaio per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Verso le 19.30 la centrale ha allertato i soccorsi per due uomini di Arcene di 30 e 58 anni. Erano partiti nella mattina di mercoledì per salire dal canale Bendotti verso la cima della Presolana. Dopo alcune ore però, mentre stavano scendendo sempre dal canale, a 2380 metri di altitudine, hanno capito di essere in difficoltà e allora hanno chiesto aiuto. È partita subito una squadra di sei tecnici del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, oltre a un elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Como. Il mezzo ha sbarcato il medico al Passo della Presolana, dove c’erano anche le squadre pronte ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Castione della. Intervento nella sera di mercoledì 19 gennaio per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Verso le 19.30 la centrale ha allertato i soccorsi per due uomini di Arcene di 30 e 58 anni. Erano partiti nella mattina di mercoledì per salire dalverso la cima della. Dopo alcune ore però, mentre stavano scendendo sempre dal, a 2380 metri di altitudine, hanno capito di essere ine allora hanno chiesto aiuto. È partita subito una squadra di sei tecnici del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, oltre a un elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Como. Il mezzo ha sbarcato il medico al Passo della, dove c’erano anche le squadre pronte ...

